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ماي: مواطنو الاتحاد الأوروبي باقون فى بريطانيا بعد خروجها منه

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مصراوي Masrawy

ماي: مواطنو الاتحاد الأوروبي باقون فى بريطانيا بعد خروجها منه

11:08 م الخميس 22 يونيو 2017

ماي: مواطنو الاتحاد الأوروبي باقون فى بريطانيا بعد خروجها منه

تيريزا ماي

بروكسل - (د ب أ)

قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي أن تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، ابلغت قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل اليوم الخميس ، انه سيتم السماح لمواطني دول الاتحاد بالبقاء في بريطانيا بعد خروجها منه.

وقالت ماي اليوم أمام القمة إن أحدا ممن يقيمون حاليا بصفة قانونية في المملكة المتحدة لن يضطر لمغادرتها، مبينة أنه لن يكون هناك تمييز بين أعضاء الأسرة الواحدة.

وتتعلق هذه القرارات بحوالي 2.3 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا يخشون على مستقبلهم بعد طلب بريطانيا الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتقول المصادر الدبلوماسية أن ماي اقترحت أن يحصل جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين أقاموا خمسة أعوام في بريطانيا حتى تاريخ معين يتم تحديده، على وضع قانوني في البلاد، بحيث يمكن معاملتهم في جوانب التأمين الصحي والمعاشات مثلا كسائر البريطانيين ما أمكن ذلك.

ويتضمن اقتراح ماي أيضا منح المواطنين الذين لم يتموا خمسة أعوام حتى التاريخ المحدد الفرصة لإتمام هذه الأعوام الخمسة حتى يحصلوا بدورهم على الحقوق المذكورة. 

وأوضحت ماي أنه ينبغي اتباع مبدأ المعاملة بالمثل في هذه الحالة.

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