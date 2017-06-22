أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يصدّق علي تعديل قانون بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يصدّق علي تعديل قانون بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل

10:38 م الخميس 22 يونيو 2017

السيسي يصدّق علي تعديل قانون بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وينص التعديل على أنه لا يجوز تحصيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 إلا ابتداءً من 17- 5 - 2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.

كما تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين مصر والمملكة تحلق فى الفضاء

    السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين والمملكة تحلق فى الفضاء

    أخبار
  • السيسي يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة دول حوض النيل بأوغندا

    السيسي يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة دول حوض النيل بأوغندا

    أخبار
  • رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

    أخبار
  • سلطات المطار تفتح استراحة الرئاسة استعدادا لوصول السيسي من أوغندا

    سلطات المطار تفتح استراحة الرئاسة استعدادا لوصول السيسي من أوغندا

    أخبار

إعلان

ddd29514df.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم