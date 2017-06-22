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طوارئ بالري استعدادًا لعيد الفطر

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مصراوي Masrawy

طوارئ بالري استعدادًا لعيد الفطر

10:36 م الخميس 22 يونيو 2017

طوارئ بالري استعدادًا لعيد الفطر

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أصدر تكليفات لكافة الاجهزة المعنية فى المحافظات لرفع درجة الاستعداد والتواجد في المواقع لتوصيل المياه لكافة الأغراض سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة.

وأوضح عبد العاطي، في بيان صحفي، أن قطاع توزيع المياه ينظم عمل نوبات بقطاع توزيع المياه والإدارات التابعة له لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه في ضوء توقف المزارعين عن الري خلال عطلة العيد، وذلك لتخزين المياه في نهر النيل للاستفادة منها بعد انتهاء فترة العيد، مشيراً إلى أن جميع محطات الري والصرف 24 ساعة يوميًا حيث تم إجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال إجازة العيد.

وأوضح حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى المحطات لتلقي ورصد أي شكاوى أو تجاوزات، تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة محطات الري والصرف على مدار 24 ساعة يوميا لضمان استمرارية التشغيل والوفاء باحتياجات الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وأشار الإمام، إلى أن هيئة صرف شبكات المصارف على مستوى الجمهورية تعمل على ضمان عدم حدوث أي ازدحامات للمياه، لافتاً إلى إعداد غرفة عمليات بكل إقليم ونوبات ليلية لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من استقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة.

وطرحت الوزارة، رقم غرفة تلقي شكاوى المواطنين على رقم(35449508 - 02).

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