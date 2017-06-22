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بالصور.. محافظا أسوان والأقصر في مائدة إفطار قطاع أسوان العسكري

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظا أسوان والأقصر في مائدة إفطار قطاع أسوان العسكري

10:24 م الخميس 22 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور .. محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر

الألبوم التالى

بالصور .. محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر

 

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، فعاليات حفل الإفطار الجماعي للقوات المسلحة الذي نظمه قطاع أسوان العسكري.

حضر الحفل اللواء أ.ح شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والجامعية والشعبية والدينية والتنفيذية والشبابية.

وشملت فعاليات الحفل تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان: " تنهض"، ثم إلقاء قصيدة شعرية بعنوان: "في حب مصر"، واختتمت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة وعزة الوطن وسلامة أراضيه.

من جانبه، أكد اللواء مجدي حجازي، أن هذا الأسلوب الذي تنفذه قواتنا المسلحة الباسلة في تنظيم مثل تلك الاحتفالات في المناسبات المختلفة، سواء الوطنية أو الدينية أو غيرها، يؤكد مدى التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة وباقي مؤسسات الدولة في ظل مرحلة تتسم بالتكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

ولفت إلى أن القوات المسلحة ستبقى دائمًا حائط الصد المنيع ودرع الوطن الذي يحفظ استقلال مصر واستقرارها وحماية حدودها، وستظل وحدتهم مع الشرطة وشعب مصر العظيم هي سر عظمة هذا الوطن.

وأرسل مجدي حجازي، رسالة طمأنة للقيادة السياسية والتنفيذية، بأن أبناء أسوان يعملون على قلب رجل واحد وفي حالة تماسك وتضافر كامل، للنهوض بوطنهم وتحقيق التنمية المنشودة بالعمل والبناء والإنتاج على أرض المحافظة. ​

 

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