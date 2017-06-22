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الجامعة العربية تتابع التطورات على الحدود بين جيبوتي وإريتريا

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مصراوي Masrawy

الجامعة العربية تتابع التطورات على الحدود بين جيبوتي وإريتريا

10:30 م الخميس 22 يونيو 2017

الجامعة العربية تتابع التطورات على الحدود بين جيبوتي وإريتريا

أحمد أبو الغيط

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه يتابع عن كثب التطورات الناشئة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا عقب قرار دولة قطر سحب قواتها التي كانت منتشرة لمراقبة الحدود المشتركة بين البلدين بموجب الاتفاق الموقع بينهما في يونيو 2010.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، بأن الجامعة العربية تدعو مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين جيبوتي وإرتيريا والعمل على تسوية الخلافات الحدودية بين الجانبين بالوسائل السلمية، منوها بالقرار الدوري الذي يصدره مجلس الجامعة بعنوان "الحل السلمي للنزاع الجيبوتي-الإرتيري" والذي يؤكد على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على أراضيها.

وقال عفيفي إن أبو الغيط لن يدخر وسعاً في بذل الجهود الممكنة لتحسين العلاقات بين البلدين الجارين وتطبيعها بما يسهم في دعم السلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة.

هذا المحتوى من

Asha

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