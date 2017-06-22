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صراع بين الريال وباريس للتعاقد مع «مبابي»

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صراع بين الريال وباريس للتعاقد مع «مبابي» صراع بين الريال وباريس للتعاقد مع «مبابي»

التحرير

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قدم نادي باريس سان جيرمان، عرضًا ماليًا ضخمًا لنظيره موناكو، للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم الفريق، وأشارت تقارير صحفية أن قيمة العرض المالي بلغ 130 مليون يورو، وكان نادي ريال مدريد قد تقدم بعرض مالي، لإنهاء الصفقة بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 110 مليون يورو حسبما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، مشيرة إلى أنّ زيدان يرغب في ضم مبابي مع ،بداية الموسم الجديد ( 2017-2018) .

وأشارت مصادر، إلى أن اللاعب يميل للانتقال إلى باريس حيث يرى هذه الخطوة مثالية قبل الانتقال بعد 3 أو 4 سنوات إلى ريال مدريد.

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وأصبح اللاعب هدفًا لكثير من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف وأبرز تلك الأندية ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضمه من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق بالصيف الحالي.

وتألق الصاعد الفرنسي ذو الـ 18 عامًا مع موناكو الموسم الماضي حيث سجل 26 هدفًا في 44 مباراة خاضها في كل المسابقات.

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