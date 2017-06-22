تأجيل الاستماع لأقوال "طنطاوي" إلى 2 يوليو في واقعة "كسر الميكروفون"

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، أن اللجنة قررت تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا الاستماع فيه إلى أقوال النائب أحمد الطنطاوي من يوم الخميس المقبل 29 يونيو إلى الأحد 2 يوليو.

وقال الخولي، في تصريح له، إن ذلك جاء بعد إعلان الحكومة اعتبار يوم الخميس إجازة رسمية، مضيفًا أنه تم إخطار النائب أحمد الطنطاوى بالموعد الجديد، لافتًا إلى أن الاجتماع سيعقد في مقر اللجنة التشريعية الساعة الثانية عشر.

كانت لجنة القيم في مجلس النواب، حددت 29 يونيو، لنظر أزمة النائب أحمد الطنطاوي، المحال إليها من هيئة مكتب البرلمان في واقعة إلقاء المكيروفون خلال جلسات استماع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

يشار إلى أن هيئة المكتب قررت إحالة النائب إلى لجنة القيم، بعدما تغيب عن الحضور مرتين أمام هيئة المكتب للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه.