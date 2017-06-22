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«أزارو» يحضر لـ«التتش» لتحية البدري واللاعبين

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«أزارو» يحضر لـ«التتش» لتحية البدري واللاعبين «أزارو» يحضر لـ«التتش» لتحية البدري واللاعبين

التحرير

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يحضر المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا من الدفاع الحسني الجديدي مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، والذي يشهده ملعب مختار التتش، لتحية زملاؤه بالفريق وتحية حسام البدري المدير الفني.

وخضع اللاعب للكشف الطبي الأول، عصر اليوم، بأحد المستشفيات المجاورة للنادي الأهلي، على أن يخضع للكشف الطبي الثاني غدًا الجمعة.

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وسيغادر أزارو الأراضي المصرية في الساعات الأولى من صباح السبت المُقبل، لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به قبل العودة للإنتظام بمران الأهلي عقب مواجهة إنبي، بالدوري العام.

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التحرير

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