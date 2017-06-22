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​"المجلس التصديري" يخاطب مصدري "الفلفل والفراولة" بتسجيل مزارعهم تفاديًا للحظر

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مصراوي Masrawy

​"المجلس التصديري" يخاطب مصدري "الفلفل والفراولة" بتسجيل مزارعهم تفاديًا للحظر

10:02 م الخميس 22 يونيو 2017

فراولة وفلفل

كتب- أحمد مسعد:

دعا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المصدرين بتطبيق إجراءات التسجيل والمراقبة التي سبق وأن حددتها وزارة الزراعة بشأن تصدير محاصيل "الفراولة والفلفل والعنب" لدول الاتحاد الأوربي وأمريكا ودول شرق آسيا تنفيذاً لقانون المشترك الذي حمل رقم 670 لسنة2017 بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية تطوير وتنمية الحاصلات البستانية من الآن وحتي بداية العام الجديد.

وحصل "مصراوي" على خطاب أرسله المجلس إلى المصدرين بالتعليمات الجديدة عقب رفض المملكة العربية استيراد كميات الفرولة المخزنة بالموانئ المصرية.

وطلب المجلس من المصدرين مالكي مزارع "فلفل وفراولة" بسرعة التوجه إلى مقر المجلس بحدائق المعادي لإستيفاء طلب التسجيل للمزرعة أو المحطة على أن تقوم لجان متخصصة بزيارة المحطات والمزارع لفحصها واعتماد من تنطبق عليه الشروط.

وذكر المجلس في خطابه للمصدرين أن السلطات السعودية طلبت شهادة تحليل لمتبقيات المبيدات مع شحنات الجوافة المصرية.

واتخذت إجراءات احترازية جديدة لتفادي حظر تصدير المنتجات الزراعية.

يذكر أن السعودية أصدرت قراراً في ديسمبر الماضي بحظر استيراد -مؤقتًا- ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات ملوثة بمتبقيات مبيدات، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وعقب القرار السعودي، أصدر مسئولو الحجر الزراعي بالموانئ المصرية، قرارًا حمل رقم 18 لسنة 2017 -تم تعميمه بمنشور على الموانئ والمطارات- بضرورة "مراعاة ختم الطرود المعدة للتصدير والمسحوب منها عينات للتحليل بخاتم الضبطية القضائية الشخصي للجنة الحجر الزراعي القائمة بعملية الفحص وسحب العينات، وذلك للرسائل التي ستصدر عن طريق الشحن الجوي فقط على الفاحصين بالمطارات التأكد من أختام الضبطية القضائية على الكراتين المصدرة".

وشُكلت لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية.

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