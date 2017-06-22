كتبت- هاجر حسني:

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن 121 ألف محامي جددوا الاشتراك العام العالي، مقارنة بـ 460 ألف العام الماضي، وذلك نتيجة لضوابط تجديد الاشتراك التي أصدرها المجلس، بهدف تنقية الجداول من غير المشتغلين.

وأضاف "عاشور" خلال حفل الإفطار السنوي الذي عقد بنادي محامين المعادي، أنه لا وجود للواسطة أو المحسوبية في تجديد الاشتراك، ولكن قد يكون هناك تزوير من بعض الأعضاء لتخطى تلك الضوابط، ونحاول ضبط تلك الحالات أولا بأول وإحالتها للنيابة.

وأوضح "عاشور" أن ودائع النقابة في البنوك 246 مليون جنيه، من بينها شهادات النقابة في مشروع قناة السويس الجديدة، واستثمار هذا المبالغ بشكل جيد سيجعل النقابة تحسن من مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وخاصة العلاج والمعاش.

وعقدت نقابة المحامين، الخميس، حفل الإفطار السنوي بنادي محامين المعادي النهري، بحضور مجلس النقابة العامة، ومجالس الفرعيات، ومحامين القطاع العام.

وقال بيان النقابة، إن الحفل يُقام على نفقة النقيب العام الشخصية، منذ ما يزيد عن عشرين عامًا.