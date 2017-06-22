بالصور .. محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف، احتفاءً بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات القران الكريم، ثم ألقى الدكتور محمد نصار، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني، كلمةً تحدث فيها عن فضل ؤ المباركة، فهي خير من ألف شهر، وهي ليلة العتق من النار، وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين.

كما كرم عشماوي، 7 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة، التي أقامتها مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، واختتم الحفل بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية للشيخ أحمد العمري.

حضر الاحتفال عددٌ من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.