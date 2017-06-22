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فيديو| خالد الجندي: ليلة القدر ليست في رمضان عند «أبي حنيفة»

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فيديو| خالد الجندي: ليلة القدر ليست في رمضان عند «أبي حنيفة» فيديو| خالد الجندي: ليلة القدر ليست في رمضان عند «أبي حنيفة»

التحرير

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قال خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الإمام أبي حنيفة انفرد برأي خالف فيه جميع الأئمة مالك وابن حنبل والشافعي، وهو إن ليلة القدر لا تأتي في رمضان.

وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دى ام سى"، أن الإمام أبو حنيفة يرى أن ليلة القدر قد تأتي في أي يوم من أيام السنة، على عكس ما جاء به الإمام الشافعي، الذي قال التمسوها طول شهر رمضان، والإمام مالك الذي قال "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان"، والإمام أحمد بن حنبل الذي قال "التمسوها في ليلة الـ27 من رمضان"

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وتابع: "يا مسلمين عايزين ليلية القدر في شهر رمضان بس ولا طوال العام، أنا في رأيي أي يوم تتقرب فيه من الله هو بالنسبالك ليلة قدر".

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التحرير

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