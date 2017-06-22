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الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين يؤدون القسم المهني في نادي شباب الجزيرة

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مصراوي Masrawy

الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين يؤدون القسم المهني في نادي شباب الجزيرة

09:15 م الخميس 22 يونيو 2017

الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين يؤدون القسم المهني في نادي شباب الجزيرة

كتبت - هاجر حسني:

عقدت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، احتفالية حلف اليمين للصحفيين الجدد، بمركز شباب الجزيرة.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الاحتفالية قانونية وتتم في جو عائلي هادئ وحضور الصحفيين اليوم غير مسبوق.

وأضاف لمصراوي، أنه لا يوجد ما يمنع إقامة حلف اليمين خارج النقابة، موضحًا أنها ليست جمعية عمومية لكي يتم إلزام النقابة بذلك، وحضور الأعضاء اليوم رد عنيف على محاولات الاعتراض على الاحتفالية خارج النقابة.

وردد الصحفيون الجدد القسم المهني خلف نقيب الصحفيين ونصه "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأنا احافظ على كرامة المهنة واحترام أدائها وتقاليدها".

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النيات الحسنة هي التي تصنع اليوم، مضيفًا "مفيش غير مصلحة الصحفيين في النهاية".

وأضاف في تصريح لـ"مصراوي": "لولا الظروف القهرية مكناش سبنا النقابة، والحضور اليوم مشرف من الأسرة الصحفية، في ظل المأزق الذي حدث بسبب حلف اليمين".

وتخلل الحفل فقرة فنية أعدتها فرقة "أطفال مبادرة بخير" من أطفال مركز شباب الجزيرة شملت عروض غنائية عن الإرهاب وحب مصر".

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