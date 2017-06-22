أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حسام حسن: مباراة الاتحاد حصاد لعمل موسم كامل

Google+ Print
حسام حسن: مباراة الاتحاد حصاد لعمل موسم كامل حسام حسن: مباراة الاتحاد حصاد لعمل موسم كامل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يختتم اليوم فريق المصري البورسعيدي، مرانه الختامي في برج العرب استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري، المقرر إقامته مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الممتاز.

وقال حسام حسن المدير الفني للمصري، في تصريحات «للتحرير»، إن الفوزعلي فريق الاتحاد سيضمن للمصري حجز مقعدًا في المربع الذهبي دون الانتظار لأخر جولتين في الدوري، أمام الأهلي والإنتاج الحربي. 

وأضاف حسن أن مباراة الاتحاد تمثل أهمية خاصة له لأنها  تعتبر تتويج لمجهودات موسم كامل من العمل، مشيددًا على إن فريقه سينافس علي المركز الثالث، دون النظر لأزمه الزمالك علي إعادة مباراة المقاصة. 

شاهد أيضا

ومن المنتظر أن يلقي حسام حسن محاضرة للاعبيه، قبل خوض المران الختامي تتضمن أهم لقطات لقاء الاتحاد الأخير بالدوري.

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد 43 نقطة في المركز السابع، بينما المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 53 نقطة في جدول الترتيب العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك