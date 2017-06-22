حسام حسن: مباراة الاتحاد حصاد لعمل موسم كامل

التحرير

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يختتم اليوم فريق المصري البورسعيدي، مرانه الختامي في برج العرب استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري، المقرر إقامته مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الممتاز.

وقال حسام حسن المدير الفني للمصري، في تصريحات «للتحرير»، إن الفوزعلي فريق الاتحاد سيضمن للمصري حجز مقعدًا في المربع الذهبي دون الانتظار لأخر جولتين في الدوري، أمام الأهلي والإنتاج الحربي.

وأضاف حسن أن مباراة الاتحاد تمثل أهمية خاصة له لأنها تعتبر تتويج لمجهودات موسم كامل من العمل، مشيددًا على إن فريقه سينافس الزمالك علي المركز الثالث، دون النظر لأزمه الزمالك علي إعادة مباراة مصر المقاصة.

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ومن المنتظر أن يلقي حسام حسن محاضرة للاعبيه، قبل خوض المران الختامي تتضمن أهم لقطات لقاء الاتحاد الأخير بالدوري.

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد 43 نقطة في المركز السابع، بينما المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 53 نقطة في جدول الترتيب العام.