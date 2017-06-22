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الاتحاد يفاوض «فييرا» لخلافة «ماكيدا»

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الاتحاد يفاوض «فييرا» لخلافة «ماكيدا» الاتحاد يفاوض «فييرا» لخلافة «ماكيدا»

التحرير

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علم «التحرير» أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، دخل فى مفاوضات مع البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك وسموحة، لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.

جاء تحرك مسؤلي الاتحاد بعد الأزمة التي أثارها الإسباني ماكيدا، المدير الفني الحالي للفريق، بسبب قيام إدارة النادي بشراء وبيع لاعبين دون الرجوع إليه، أخرها الاستغناء عن الكونغولي كاسونجو للزمالك، والحارس محمود السيد للمصري، إضافة إلى إبرام العديد من التعاقدات دون الرجوع له فنيًا.

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وجاءت تصريحات ماكيدا التي انتقد فيها الإدارة لتثير غضب أعضاء المجلس وتم عقد جلسة مع وكيل المدير الفنى لشرح وجهة نظر إدارة النادي فى إبرام التعاقدات إضافة إلى أن ماكيدا وافق بالفعل على رحيل كاسونجو وأيضا محمود السيد وفقا لجاسر منير المدير التنفيذي للنادي.

وينتهي تعاقد ماكيدا مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، وتتجه نية الإدارة لزعيم الثغر في عدم تجديد التعاقد.

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التحرير

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