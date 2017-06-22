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السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين مصر والمملكة تحلق فى الفضاء

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مصراوي Masrawy

السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين والمملكة تحلق فى الفضاء

09:06 م الخميس 22 يونيو 2017

السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين مصر والمملكة تحلق فى الفضاء

السفير السعودي بالقاهرة

القاهرة - (د ب أ)

قال سفير بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان إن العلاقات المصرية السعودية تحلق حاليا فى الفضاء ، وفى أفضل حالاتها برعاية ودعم من الرئيس عبدالفتاح والملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف قطان، على هامش حفل افطار مع عدد من الصحفيين والاعلاميين بالقاهرة مساء اليوم الخميس بمقر النادي الدبلوماسي السعودي، أن الايام القادمة ستحمل الكثير من بشائر الخير في تطوير هذه العلاقات بين البلدين.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليارات دولار في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي والتمويل والاستثمار والبترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وكشف البنك المركزي المصري في أغسطس 2016 أن السعودية قدمت مساعدات لمصر بواقع 8 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2011 و 2016.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تمثل تحويلات المصريين في السعودية 40% من حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأعلنت شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو في منتصف مارس 2017، استئناف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.

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