رئيس تنشيط السياحة: نسب الإشغالات في الفنادق تخطت 90% خلال إجازة عيد الفطر

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن نسبة الحجوزات في الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تخطت الـ 90 % خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مضيفًا أن نتيجة زيادة الحركة يرجع إلى إدارة الحملة الدعائية الدولية بطريقة علمية مدروسة.

وأضاف الدميري في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن السياحة العربية حققت أعلى معدلات خلال فترة الأعياد حيث زيادة في نسبة الإقبال من قبل السعوديين والكويتيين مقارنة بالعام الماضي، متوقعا زيادة كبيرة في حركة الطيران إلى مصر بدءً من موسم الشتاء القادم.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن الغردقة تشهد تدفق ملحوظ من بعض الدول خلال الموسم الصيفي الحالي مثل "بولندا، والإنجليز، والألمان"، مضيفًا أن شرم الشيخ مازلت تعني من نسبة الدفق السياحي خلال الفترة الحالية -وفق قوله.

كانت هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت الحملة الترويجية لمصر، من خلال 13 قناة تليفزيونية محلية وعربية تبعتها حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.