محطات زمنية في حكم المملكة العربية السعودية

مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)

تأسست المملكة العربية السعودية عام 1932 عندما وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إمارتي نجد والحجاز، هنا تسلسل زمني للحكم في السعودية:

§ بعد وفاة الملك عبد العزيز عام 1953 خلفه ولي عهده سعود بن عبد العزيز الذي أجبر عام 1964 بسبب توترات وأزمات داخلية على التنازل عن الحكم لشقيقه الملك فيصل.

§ حكم فيصل السعودية من عام 1964 حتى اغتيل عام 1975

§ خالد بن عبد العزيز الذي تولى حكم المملكة حتى وفاته عام 1982

§ تولى الملك فهد بن عبد العزيز الحكم من عام 1982 حتى عام 2005

لكن فهد أصابته أزمة قلبية حادة عام 1995 أفقدته القدرة على إدارة شؤون المملكة، فكان ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز هو الحاكم الفعلي للمملكة طوال السنوات العشر الأخيرة من حياة الملك فهد.

§ تولى عبد الله الحكم رسميا من 2005حتى وفاته عام 2015.

§ في عام 2012 توفي ولي العهد نايف بن عبد العزيز وحل مكانه الأمير سلمان بن عبد العزيز.

§ في عام 2014 أصدر الملك عبد الله قرارا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد.

§ بعد وفاة الملك عبد الله تولى الملك سلمان الحكم وأصبح الأمير مقرن وليا العهد.

وعقب تولي الملك سلمان الحكم في يناير من عام 2015 عين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد وكانت هذه أول مرة يتولى فيها أحد أحفاد الملك عبد العزيز مؤسس المملكة ولاية العهد.

في أبريل من عام 2015 أقال الملك سلمان ولي عهده الأمير مقرن وعين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد وعين ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.

شهدت الفترة ما بين عامي 2015 و2017 تناميا لصلاحيات ونفوذ ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتقليصاً لسلطات ولي العهد محمد بن نايف.

في يوم الحادي والعشرين من يونيو 2017 أصدر الملك سلمان قراراً بعزل الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد وتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

أهم الأحداث خلال عهد ملك السعودية الحالي سلمان بن عبد العزيز

§ مارس 2015 السعودية تعلن انطلاق "عاصفة الحزم" عبر شن غرات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

§ أبريل 2015 الاعلان عن تعيين وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز (ابن شقيق الملك) في منصب ولي العهد.

§ مايو هجومان انتحاريان يستهدفان مسجدين للشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية يسفران عن مقتل 25 شخصا تبناهما ما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية".

§ سبتمبر مقتل مئات الحجاج في تدافع في مكة بينهم مئات الايرانيين. الحادث جاء بعد فترة قصيرة من مقتل 109 اشخصا في سقوط رافعة بناء في مكة ايضا.

§ نوفمبر 2015 انتخاب 20 امرأة لأول مرة في الانتخابات البلدية .

§ يناير حشود ايرانية غاضبة تضرم النيران في اجزاء من السفارة السعودية في ايرانم احتجاجا على اعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر المعارض واندلاع مظاهرات تندد بإعدام النمر في لبنان والعراق. والاعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران.

§ أبريل 2016 الاعلان عن المشروع الاقتصادي "رؤية المملكة 2030" بمبادرة من ولي ولي العهد محمد بن سلمان.

§ يونيو 2016 الامم المتحدة تصدر تقريرا تتهم فيه السعودية والتحالف الذي تقوده بقتل واصابة مئات الاطفال في اليمن.

§ يوليو 2016 توجيه الاتهام لما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية بتنفيذ سلسلة تفجيرات من بينها واحدا قرب المسجد النبوي في المدينة.

§ أغسطس 2016 الحوثيون يشنون سلسلة هجمات صاروخية على السعودية وترد السعودية بزيادة وتيرة القصف الجوي على مناطق الحوثيين.

§ فبراير 2017 تعيين امرأتين في منصبين اقتصاديين كبيرين لأول مرة، رئيسة للبورصة السعودية ورئيسة لمجموعة سامبا المالية.

§ يونيو 2017 السعودية والامارات والبحرين تعلن عن اغلاق حدودها البرية والبحرية واجوائها امام قطر بسبب دعمها لجماعات "ارهابية" حسبما تقول.