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المدعي العام الفرنسي: منفذ حادث الشانزليه كان بحوزته "ترسانة " ذخيرة

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مصراوي Masrawy

المدعي العام الفرنسي: منفذ حادث الشانزليه كان بحوزته "ترسانة " ذخيرة

08:47 م الخميس 22 يونيو 2017

باريس - (د ب أ)

أعلن المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، أن الرجل الذي توفي بعد أن صدم بسيارته سيارة تابعة للشرطة في شارع الشانزليزيه يوم الاثنين الماضي، كان يحمل "ترسانة" من بينها بنادق واثنين من اسطوانات الغاز في سيارته.

وقال فرانسوا مولان، إن المحققين عثروا ايضا على اكثر من 8 الاف طلقة من الذخيرة في السيارة التي كانت بحوزة الرجل الذي يدعى آدم دي وكان ينوي تحويلها إلى قنبلة.

ولم يصب أي من أفراد الشرطة أو المدنيين يوم الاثنين الماضي فى الحادث الارهابى الثانى الذى وقع فى الشارع الشهير فى اقل من شهرين.

وقال مولان إن انفجارا وقع داخل سيارة آدم دي بعد أن اصطدم بالشاحنة الرئيسية في قافلة للدرك.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب قد اعلن أن السائق الذي اصطدم بسيارته في حافلة صغيرة تابعة للشرطة الفرنسية في شارع الشانزليزيه بوسط باريس لقي حتفه.

ووقع الحادث بالقرب من قصر الإليزيه قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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