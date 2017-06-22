أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الأهرام العربي": الإطاحة بـ"تميم" قريبًا.. و40 مؤسسة إخوانية تخترق بريطانيا​

Google+ Print
"الأهرام العربي": الإطاحة بـ"تميم" قريبًا.. و40 مؤسسة إخوانية تخترق بريطانيا​ "الأهرام العربي": الإطاحة بـ"تميم" قريبًا.. و40 مؤسسة إخوانية تخترق بريطانيا​

مصراوي Masrawy

"الأهرام العربي": الإطاحة بـ"تميم" قريبًا.. و40 مؤسسة إخوانية تخترق بريطانيا​

08:31 م الخميس 22 يونيو 2017

القاهرة- (مصراوي):

تكشف "الأهرام العربي" في عددها الأسبوعي السبت المقبل، عن تدفق تسريبات موثقة بمكالمات هاتفية ومخاطبات قد تطيح في المستقبل القريب بتميم بن حمد، أمير قطر، باعتبار أن التسجيلات التي تم تسريبها بين أحد عناصر النظام القطري وبعض العناصر الشيعية بالبحرين هي مجرد بدايات لتسريبات كبرى.

وتحت عنوان "انفجار الصندوق الأسود لفضائح قطر.. بداية النهاية"، تنفرد "الأهرام العربي" -في العدد الذي سيطرح في الأسواق غدًا الجمعة-، بملف مطول حاورت خلاله مختصين في الشأن الخليجي واللواء محمود منصور، أحد مؤسسي المخابرات القطرية، أكد فيه أن إذاعة مكالمات بين أحد عناصر النظام القطري ويدعى حمد بن عطية متحدثا مع أعضاء ما يسمى بالحراك الشيعي بالبحرين، تم رصدها بمعرفة أجهزة الأمن البحريني، وأذيعت كدليل على مسلك قطر ضد الأمة العربية.

ويطرح الكاتب الصحفي جمال الكشكي 18 سؤالا للرئيس السوداني عمر البشير، بالتفصيل وقائع اختراق جماعة الإخوان لـ 40 مؤسسة بريطانية ما بين مراكز حقوقية وبحثية، للتأثير على دوائر صنع القرار الأوروبي ودعم مخططات التنظيم الدولي وتحركاته في المنطقة العربية.

كما انتهت لجان تحقيق بريطانية محايدة بشأن ملف الإخوان داخل بريطانيا، إلى أن الإخوان يمتلكون من المنظمات العاملة في لندن، دعمت أعمال عنف في الشرق الأوسط، ويتركز معظمها في منطقة إيلينج غرب لندن، حيث يوجد ثلاث مباني إدارية هي "ويستجيت هاوس" و"كراون هاوس" و"بيناكل هاوس"، وتضم مجتمعة المقرات الرئيسية لست وعشرين جمعية خيرية ومركزا بحثيا ومنظمة حقوقية تنتمي للجماعة المحظورة.

كما تستعيد "الأهرام العربي" وقائع التاريخ القريب من ثورة 30 يونيو، باعتبارها قطعت الطريق أمام المخطط الأمريكي لإعادة ترسيم الخريطة العربية، وفقا لرؤية الكاتبة سكينة فؤاد والدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية.

وفي السياق ذاته يتناول العدد الجديد كيف تناولت الدراما الثورة، حيث تبين أنها "غائبة ومنسية"، وفقا لكلام المؤلف وحيد حامد صاحب فيلم "أيام الغضب والثورة" المرتقب الإعلان عنه قريبا كفيلم سينمائي عن 30 يونيو.

وتستكتب "الأهرام العربي" عددًا من كبار كتاب وباحثي والوطن العربي من بينهم الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، والشاعر سعدي يوسف والدكتور حسن أبو طالب ومحمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"الإماراتية، والدكتور عمار علي حسن والكاتب الصحفي طارق حسن.

كما يكتب مؤنس المردي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، مقالًا بعنوان "التصدي للنظام القطري حفاظا على الجسد العربي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم