"الأهرام العربي": الإطاحة بـ"تميم" قريبًا.. و40 مؤسسة إخوانية تخترق بريطانيا​

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

تكشف "الأهرام العربي" في عددها الأسبوعي السبت المقبل، عن تدفق تسريبات موثقة بمكالمات هاتفية ومخاطبات قد تطيح في المستقبل القريب بتميم بن حمد، أمير قطر، باعتبار أن التسجيلات التي تم تسريبها بين أحد عناصر النظام القطري وبعض العناصر الشيعية بالبحرين هي مجرد بدايات لتسريبات كبرى.

وتحت عنوان "انفجار الصندوق الأسود لفضائح قطر.. بداية النهاية"، تنفرد "الأهرام العربي" -في العدد الذي سيطرح في الأسواق غدًا الجمعة-، بملف مطول حاورت خلاله مختصين في الشأن الخليجي واللواء محمود منصور، أحد مؤسسي المخابرات القطرية، أكد فيه أن إذاعة مكالمات بين أحد عناصر النظام القطري ويدعى حمد بن عطية متحدثا مع أعضاء ما يسمى بالحراك الشيعي بالبحرين، تم رصدها بمعرفة أجهزة الأمن البحريني، وأذيعت كدليل على مسلك قطر ضد الأمة العربية.

ويطرح الكاتب الصحفي جمال الكشكي 18 سؤالا للرئيس السوداني عمر البشير، بالتفصيل وقائع اختراق جماعة الإخوان لـ 40 مؤسسة بريطانية ما بين مراكز حقوقية وبحثية، للتأثير على دوائر صنع القرار الأوروبي ودعم مخططات التنظيم الدولي وتحركاته في المنطقة العربية.

كما انتهت لجان تحقيق بريطانية محايدة بشأن ملف الإخوان داخل بريطانيا، إلى أن الإخوان يمتلكون شبكة من المنظمات العاملة في لندن، دعمت أعمال عنف في الشرق الأوسط، ويتركز معظمها في منطقة إيلينج غرب لندن، حيث يوجد ثلاث مباني إدارية هي "ويستجيت هاوس" و"كراون هاوس" و"بيناكل هاوس"، وتضم مجتمعة المقرات الرئيسية لست وعشرين جمعية خيرية ومركزا بحثيا ومنظمة حقوقية تنتمي للجماعة المحظورة.

كما تستعيد "الأهرام العربي" وقائع التاريخ القريب من ثورة 30 يونيو، باعتبارها قطعت الطريق أمام المخطط الأمريكي لإعادة ترسيم الخريطة العربية، وفقا لرؤية الكاتبة سكينة فؤاد والدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية.

وفي السياق ذاته يتناول العدد الجديد كيف تناولت الدراما الثورة، حيث تبين أنها "غائبة ومنسية"، وفقا لكلام المؤلف وحيد حامد صاحب فيلم "أيام الغضب والثورة" المرتقب الإعلان عنه قريبا كفيلم سينمائي عن 30 يونيو.

وتستكتب "الأهرام العربي" عددًا من كبار كتاب وباحثي مصر والوطن العربي من بينهم الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، والشاعر سعدي يوسف والدكتور حسن أبو طالب ومحمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"الإماراتية، والدكتور عمار علي حسن والكاتب الصحفي طارق حسن.

كما يكتب مؤنس المردي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، مقالًا بعنوان "التصدي للنظام القطري حفاظا على الجسد العربي".