«عبد الغفار» يجتمع بقيادات الداخلية لاستعراض خطة تأمين العيد

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عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

ووجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدموها في سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.

واستعرض بشكل شامل الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن، وما تستوجبه من يقظة وجدية ورصد مستمر لمحاولات الكيانات الإرهابية التي تسعى لتنفيذ مخططاتها العدائية والتأمرية ضد الوطن، مؤكدًا أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدي بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التي تستهدف ترويع الآمنين وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين.

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واطلع الوزير على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك، كما شدد على أهمية إتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والدينية والكنائس والأديرة بكافة المحافظات وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي إعتداءات قد تتعرض لها.

وفي نهاية اللقاء شدد السيد وزير الداخلية على أهمية تواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الانضباط بالشارع المصري ، وتوعية القوات بحجم المسئولية التي يضطلعون بها، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير في مواجهة أي جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم وفقاً للأُطر القانونية، لأن حماية الشعب المصري ومؤسساته ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب العمل بتفاني وإخلاص وإصرار على فرض الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الغالي.