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شاب يقتل شقيقته عقب الإفطار في الجيزة: "مارضيتش تديني فلوس"

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مصراوي Masrawy

شاب يقتل شقيقته عقب الإفطار في الجيزة: "مارضيتش تديني فلوس"

08:27 م الخميس 22 يونيو 2017

كتب -محمد شعبان:

أنهى عاطل في منطقة كرداسة بالجيزة حياة شقيقته الصغرى طعنا بسكين؛ لرفضها اعطائه أموال لشراء المخدرات، فيما تمكنت شقيقته الأخرى من الهرب.

عقب آذان المغرب، أمس الأربعاء، توجه شاب يبلغ من العمر 28 عاما إلى شقيقتيه اللتان تقطنان في شقة معا، وفور جلوسه طالبهما بمنحه مبلغ من المال لشراء مواد مخدرة، لكن طلبه قوبل بالرفض التام.

استشاط الشاب وراح يهدد شقيقتيه بالقتل، واستل سكينا من المطبخ، وهرول خلف الفتاتين، فاحتمت إحداهما داخل غرف بالشقة لكنه تمكن من الدخول، وسدد لها طعنتين بالبطن، وأحدث بها عدة جروح بالجسم لتسقط جثة غارقة في بركة من الدماء، بينما لاذت الأخرى بالفرار مستغيثة بالجيران.

تلقى قسم شرطة كرداسة، برئاسة العقيد هاني الفقي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل، فانتقل إلى محل البلاغ، وعثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار طعن وتعدي بآلة حادة.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن الجاني شقيق الضحية، لرفض المجني عليها منحه أموال لشراء المواد المخدرة، كما تبين أنه سبق إيداعه مصحات علاج الإدمان لكنه لم يتماثل للشفاء، وسرعان ما عاود يتعاطى المخدرات بشراهة.

وتمكن المقدم أحمد المحمودي، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن أداة الجريمة قائلا: "طلبت منها فلوس مارضيتش فقتلتها".

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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