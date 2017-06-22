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بالصور.. مركز شرطة دسوق ينظم إفطار جماعى للمواطنين بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مركز شرطة دسوق ينظم إفطار جماعى للمواطنين بكفر الشيخ

08:30 م الخميس 22 يونيو 2017

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محافظ سوهاج يفتتح وحدة غسيل كلوي تبرع من مواطن بـتكلفة 3 ملايين جنيه

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محافظ سوهاج يفتتح وحدة غسيل كلوي تبرع من مواطن بـتكلفة 3 ملايين جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار 

نظم مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إفطار جماعى لـ50 شخصًا من أبناء المدينة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين وفقًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

وشهد تنظيم الإفطار الجماعى، إشراف تام من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد هشام الزعفرانى، نائب المأمور، والرائد هشام السمادونى، رئيس المباحث، والنقيب أحمد أبو عريضة، معاون المباحث، على تجهيز الوجبات قبل تقديمها للمواطنين.

وقال مأمور المركز فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن الهدف من تنظيم هذا الإفطار الجماعى، مجرد رسالة أراد ضباط المركز توصيلها للعالم أجمع، بأن ضباط الشرطة والمواطنين جميعهما سواء، ولا فرق بينهما، وتقع عليهما مسؤولية الانتماء للوطن.

وقال رئيس المباحث، إن ضباط المركز اتفقوا مع بعضهم البعض، على تنظيم ذلك الإفطار فى يوم ليلة القدر، تبركًا بهذا اليوم، ومحاولة من الضباط للتواصل مع المواطنين، موضحًا أن ما أسعد ضباط المركز، تلبية المواطنين لتلك الدعوة التى وجهها لهم الضباط.

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