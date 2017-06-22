قناة الشرق الإخوانية تسرق تقريرًا مصورًا لمصراوي

كتب- مصراوي:

عرضت قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا تقريرًا مصورًا لمصراوي، دون الإشارة إلى الموقع، حتى أنها أزالت الشعار الخاص بالموقع.

وتعمد فريق عمل أحد البرامج الصباحية على القناة الاستيلاء على مجهود مصراوي، وعدم الإشارة إلى مصدر القصة، ونَسب العمل إليهم.

وتنوه وكالة أونا، المالكة لموقع مصراوي، على رفضها التام التعامل مع تلك القناة، وأنها فوجئت بسرقة المحتوى بصورة فجة.

وتؤكد أونا على أنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لتلك الواقعة، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية.

وكان مصراوي قد نَشر القصة المصورة في 16 مايو من العام الجاري، عن "مريم ميدان" الشابة التي تجمع ألعاب وتُرسلها إلى الأطفال في عدد من دول العالم.

التقرير الأصلي:

التقرير المسروق: