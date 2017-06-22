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الأسود الكاميرونية تهدر فوزًا سهلًا على استراليا في كأس القارات

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الأسود الكاميرونية تهدر فوزًا سهلًا على استراليا في كأس القارات الأسود الكاميرونية تهدر فوزًا سهلًا على استراليا في كأس القارات

التحرير

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تعادل منتخب الكاميرون، مع نظيره الأسترالي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كريستوفسكي، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس القارات التي تستضيفها في روسيا.

تمكن أندري زامبو، لاعب الأسود الكاميرونية من إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأخير من الوقت الضائع من الشوط الأول.

في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 احتسب ميلوراد مازيك، حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الإسترالي، ليتمكن مارك ميليجان من تسجيلها ومعادلة النتيجة.

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بهذه النتيجة يتساوى المنتخبين في عدد النقاط، برصيد نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

المجموعة الثانية

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التحرير

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