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خبيرة إعلام: العاملون السابقون بـ"الجزيرة" قضوا على الشعبية المتبقية للقناة

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مصراوي Masrawy

خبيرة إعلام: العاملون السابقون بـ"الجزيرة" قضوا على الشعبية المتبقية للقناة

08:07 م الخميس 22 يونيو 2017

ليلى عبد المجيد، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة

كتبت- هاجر حسني:

قالت ليلى عبد المجيد، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الخميس، إن الحقائق التي ساقها العاملون بقناة الجزيرة السابقين تم الإشارة لها أكثر من مرة سابقًا، وأكدها خبراء الإعلام مرارًا.

وأضافت عبدالمجيد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تعليقًا على المؤتمر الصحفي الذي عقده اثنان من العاملين بقناة الجزيرة سابقًا، اليوم الخميس، أن حديث الصحفي محمد فهمي خلال المؤتمر -والذي عانى من الحبس بسبب القناة- يعد دليل دامغ على مصداقية ما يدلي به من حقائق.

وأوضحت أنه هنا أصبح شخص لا يملك المصلحة لتسويق هذا الحديث لأنه تضرر من عمله في هذه القناة.

وتابعت: "المؤتمر ده هيكون له رد فعل إيجابي في تنوير الكثيرين بحقيقة القناة، وسيعمل على القضاء على الشعبية المتبقية لقناة الجزيرة".

وعقد اثنان من العاملين السابقين في "الجزيرة" القطرية مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، تحت عنوان "محاكمة قناة الجزيرة" للكشف عن القضية التي رفعوها على القناة، وكيف ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في ، دون إطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.

ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.

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مصراوي Masrawy

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