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ضبط المتهمين بالسطو المسلح وسرقة 3 ملايين جنيه من سيارة شركة بالعبور

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مصراوي Masrawy

ضبط المتهمين بالسطو المسلح وسرقة 3 ملايين جنيه من سيارة شركة بالعبور

07:54 م الخميس 22 يونيو 2017

ضبط المتهمين بالسطو المسلح وسرقة 3 ملايين جنيه من سيارة شركة بالعبور

القليوبية - أسامه علاء الدين:
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، من ضبط ٤ متهمين بالسطو المسلح علي سيارة تابعة لشركة عبور لاند والاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتعرض سيارة تابعة لشركة عبور لاند بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، لعملية سطو مسلح عقب خروج السيارة من الشركة متجهه إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 3 ملايين جنيه، حيث اعترضت سيارة الجناة سيارة الشركة وترجل منها 3 أشخاص مسلحين واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

كلف اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريقر بحث قاده العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، حيث توصلت التحريات إلي تورط 2 من العاملين بالشركة ممن لديهم معرفة بمأمورية السيارة، واتفاقهما مع آخران من المسجلين خطر لسرقة أموال الشركة.

تم إعداد مأمورية برئاسة العميد محمود هندى، مفتش الأمن العام بالقليوبية، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تمكن المقدم علاء عطية، رئيس مباحث العبور، من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "أيمن.ع" سائق بالشركة، و"العيسوي.ب" موظف بالشركة، حيث اتفقا مع "ناصر.م" مسجل خطر، و"حسام.ا"، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية.

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