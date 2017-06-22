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أستاذ إعلام: نأمل في حكم دولي بمنع بث قناة الجزيرة لتهديدها السلام العالمي

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مصراوي Masrawy

أستاذ إعلام: نأمل في حكم دولي بمنع بث قناة الجزيرة لتهديدها السلام العالمي

07:50 م الخميس 22 يونيو 2017

أستاذ إعلام: نأمل في حكم دولي بمنع بث قناة الجزيرة لتهديدها السلام العالمي

سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

كتبت - هاجر حسني:

قال سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن دلائل ارتكاب قطر وقناة الجزيرة جريمة اعتداء على وطن وإرهاب وتحريض تصل إلى القتل تُكتشف كل يوم.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون لايف" تعليقًا على المؤتمر الصحفي للعاملين بقناة الجزيرة السابقين، أن ما قُدم في المؤتمر الصحفي اليوم من أدلة لابد أن تتقدم به الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية، إلى جانب الاستعانة بشهادة المراسل محمد فهمي.

وتابع: "ثبت بالأدلة أن قناة الجزيرة استخدمت في التمويل لعمليات الإرهاب وأن الجزيرة كانت وستظل شفرة في الإرسال بين المنظمات الإرهابية".

وعن عدم اتخاذ كافة الدول التي عانت من الإرهاب قرارًا بمنع بث القناة، أوضح عبد العزيز، أن الكثير من الدول العربية اتخذت قرارها بوقف البث، أما فيما يتعلق الدول الأجنبية، فالأقمار الصناعية أصبحت عبارة عن عمليات استثمارية وتستفيد الدول منها -بحسب قوله.

واختتم: "الأمل في حكم دولي بمنع بث قناة الجزيرة باعتبار أنها أصبحت مهددة للسلام الدولي".

وعقد اثنان من العاملين السابقين في "الجزيرة" القطرية مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، تحت عنوان "محاكمة قناة الجزيرة" للكشف عن القضية التي رفعوها على القناة، وكيف ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في ، دون إطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.

ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.

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