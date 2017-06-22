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تشكيل لجنة لحل مشكلات المؤسسات الصحفية برئاسة وزيرة التخطيط

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مصراوي Masrawy

تشكيل لجنة لحل مشكلات المؤسسات الصحفية برئاسة وزيرة التخطيط

07:48 م الخميس 22 يونيو 2017

تشكيل لجنة لحل مشكلات المؤسسات الصحفية برئاسة وزيرة التخطيط

كتبت - هاجر حسني:

أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

وقال بيان صحفي للهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الخميس، إن اللجنة تتولى وضع الأُطر التنظيمية والقانونية والمالية والإدارية لحل الاختلالات الاقتصادية والمالية لدى المؤسسات الصحفية القومية، كما بوضع تصور عام لتسوية مديونيات هذه المؤسسات لدى الجهات الحكومية، وسبل إصلاح الهياكل المالية.

وتشمل اختصاصات اللجنة اقتراح أفضل السبل لاستثمار الأصول غير المستغلة والمملوكة لهذه المؤسسات، وضع خطط ترشيد الإنفاق العام لدى هذه المؤسسات، دراسة أفضل السبل لتنظيم الإيرادات، وضع رؤية للإصلاح الإداري والهيكلي المنشود.

وبحسب البيان، تُشَكل اللجنة التنسيقية برئاسة وزيرة التخطيط وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحل محل الرئيس في حال غيابه، وعضوية كلاً من: عبد الفتاح الجبالي (مستشار وزير التخطيط مقرراً للجنة)، المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة (المستشار القانوني لوزارة التخطيط)، محمد عبد الفتاح (رئيس قطاع الموازنة العامة وعضو الهيئة)، محمد الهواري (عضو الهيئة الوطنية للصحافة)، طارق الحصري (مستشار وزير التخطيط)، رانيا وليد (الباحثة بوزارة التخطيط).

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