نفخ وجهها وفضح برامج المقالب| 5 مواقف أثاروا الجدل لهالة صدقي في رمضان

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بعد نجاحها العام الماضي في "ونوس" مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، لتطل علينا الفنانة هالة صدقي هذا العام بشخصية "حياة النفوس" مع الفنان الكبير عادل إمام في " عفاريت عدلى علام"، وتفاجئ الجمهور بشخصية غريبة وتغير في ملامحها لم يعتاد مشاهدتها علية.

لم تكتف الفنانة هالة صدقي، بدورها في "عفاريت عدلي علام"، الذي يشارك في المارثون الرمضاني هذا العام، ولكنها لفتت الانتباه بسبب تصريحاتها الجريئة تارة، وأزمتها مع بطلة العمل غادة عادل، تارة أخرى، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالي.

أزمة مع غادة عادل بسبب "التتر"

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "عفاريت عدلي علام"، تقدمت الفنانة هالة صدقي بشكوى لنقابة المهن التمثيلية بعدما فوجئت بوضع اسم الفنانة "غادة عادل" بعد اسم الفنان "عادل إمام" مباشرة على تتر المسلسل، وذلك رغم أن الاتفاق المبرم بين "هالة صدقي" وشركة الإنتاج ينص على وضع اسمها بعد الزعيم على التتر، وتسبب تغيير الاتفاق في غضب هالة صدقي، مما جعلها تلجأ لنقابة المهن التمثيلية.

خضوعها لعملية "تشويه تجميل"

فاجأت الفنانة هالة صدقي الجمهور باعترافها خلال حلولها ضيفة على برنامج "العاشرة مساءً"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، بخضوعها لعملية نفخ للوجه لكي تظهر بهذا الشكل القبيح، في مسلسل "عفاريت عدلى علام"، مشيرًا إلى أنها سافرت لعدد من الدول منها بيروت وفرنسا وانجلترا، لكي تبحث عن أشياء تظهر جسدها بنفس الشكل الذي يتناسق مع أجسام السيدات في المناطق الشعبية ولذلك قامت بتغيير تضاريس جسدها بهذا الشكل الذي وصفته بالشنيع".

وأضافت خلال نفس الحوار، أنها ظهرت بـ"رفعة أنف" خاصة طوال الوقت لكي تكون شخصية قبيحة، وأخذتها من صور للفنان الراحل صلاح ذو الفقار في بعض لقطاته.

فضح برامج المقالب

فضحت الفنانة هالة صدقي، برامج المقالب التي يتم عرضها خلال شهر رمضان، خلال أحد حوارتها التليفزيونية، مؤكدًا إنها عرض عليها الظهور في إحدى هذه البرامج وأخبروها مسبقًا بوجود مقلب ولكن بدون أي تفاصيل أخرى ولكنها رفضت.

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وأضافت خلال نفس الحوار أنه كان الشرط الوحيد لها هو مشاهدة مونتاج الحلقة ولكن تم الرفض من قبل القائمين على البرنامج بسبب أنه يتم عمله خارج البلاد ولإصرارهم على تصوير البرنامج لم تمانع من السفر لرؤية الحلقة في شكلها الأخير.

انتقادها لمبالغة منتجي المسلسلات

انتقدت الفنانة هالة صدقي، بعض منتجي مسلسلات رمضان بسبب مبالغتهم في أرقام نسب المشاهدة، قائلة:"حققت الكثير من المسلسلات نسب مشاهدة مرتفعة هذا العام، لكن ما يضايقني بالفعل الأرقام المبالغ فيها والتي تعلنها بعض شركات الإنتاج لنسب نجاح غير حقيقي لأعمالهم".

السر وراء شخصية "حياة النفوس"

فاجأت هالة بالكشف عن هوية "حياة النفوس" التي ظهرت بها في "عفاريت عدلي علام"، بأنها استوحتها بعد مشاهدة صور مطربة لبنانية معروفة في سبعينيات القرن الماضي، ولكنها رفضت الإفصاح عن اسمها قائلة: "كان شعرها بالظبط بهذا الشكل، ونقلت تفاصيلها مع بعض التعديلات لتظهر الشخصية كما ظهر على الشاشة".