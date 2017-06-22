بعثة الزمالك تصل القاهرة

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وصلت إلى مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من الجزائر بعد خوض الفريق مباراة أمام اتحاد العاصمة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 4 ساعات، من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، حتي مطار القاهرة.

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وكان الزمالك قد تعرض لخسارة من فريق اتحاد العاصمة بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا ليتجمد رصيد الأبيض عند 5 نقاط، يحتل بهم المركز الثالث، بينما رفع الفريق الجزائري رصيده إلى 7 نقاط، يتصدر بهم جدول المجموعة، بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي، فيما يأتي فريق كابس يونايتد في المركز الأخير بريد 3 نقاط.