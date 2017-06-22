أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بعثة الزمالك تصل القاهرة

Google+ Print
بعثة الزمالك تصل القاهرة بعثة الزمالك تصل القاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصلت  إلى مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، قادمة من الجزائر بعد خوض الفريق مباراة أمام اتحاد العاصمة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 4 ساعات، من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، حتي مطار القاهرة.

شاهد أيضا

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة من فريق اتحاد العاصمة بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا ليتجمد رصيد الأبيض عند 5 نقاط، يحتل بهم المركز الثالث، بينما رفع الفريق الجزائري رصيده إلى 7 نقاط، يتصدر بهم جدول المجموعة، بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي، فيما يأتي فريق كابس يونايتد في المركز الأخير بريد 3 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك