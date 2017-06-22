الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 95 مليون دولار لأوغندا لمواجهة اللاجئين

كمبالا (د ب أ)

تعهد الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس بتقديم 85 مليون يورو (95 مليون دولار) لمساعدة أوغندا في مواجهة 27ر1 مليون لاجئ وطالب لجوء، حيث تستعد أكبر دولة تستضيف لاجئين في افريقيا لعقد قمة تهدف الى تأمين الأموال.

ويضم مجتمع اللاجئين بأوغندا نحو 950 ألف شخص من أبناء جنوب السودان بعد أن أدى اندلاع نزاع أهلي إلى أسرع أزمة اللاجئين نموا في العالم.

وتستضيف الدولة الواقعة في شرق افريقيا أكثر من 220 الف شخص من الكونغو و 37 الفا من بوروندى والاف من دول اخرى في المنطقة.

وقال المفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية وادارة الازمات كريستوس ستيليانيدس في معرض استعداده لحضور قمة غد الجمعة إن " نموذج أوغندا لمساعدة السكان الضعفاء على مواجهة التشرد يمثل مثالا للمنطقة والعالم".

وأضاف ستيليانيدس: "لا يمكن لأي بلد أن يواجه هذا العدد الكبير من اللاجئين بمفرده".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاوغندية جوليوس موكونجوزي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " نحتاج الى 8 مليارات دولار على الاقل خلال السنوات الاربع القادمة، ونتوقع أن تجمع القمة هذا الرقم".