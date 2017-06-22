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بلجيكا: إطلاق سراح 4 أشخاص اعتقلوا إثر هجوم محطة قطارات بروكسل

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مصراوي Masrawy

بلجيكا: إطلاق سراح 4 أشخاص اعتقلوا إثر هجوم محطة قطارات بروكسل

06:34 م الخميس 22 يونيو 2017

بلجيكا: إطلاق سراح 4 أشخاص اعتقلوا إثر هجوم محطة قطارات بروكسل

شرطة بلجيكا بمحطة قطار بروكسل

بروكسل (د ب أ)
قال مكتب ممثل الادعاء الاتحادي البلجيكي، إن السلطات البلجيكية أطلقت سراح أربعة أشخاص اليوم الخميس، بعد استجوابهم بسبب الهجوم الذي استهدف محطة القطارات المركزية في بروكسل.

ولم يسفر الانفجار الذي يزعم أنه نفذه مغربي، 26 عاما، مساء الثلاثاء الماضي عن وقوع قتلى أو مصابين. وقد قتل جندي المشتبه به، الذي كان يحمل حقيبة مملوءة بالمسامير وعبوات الغاز، في موقع الحادث.

وقد فتش المحققون أربعة منازل، بينها منزل في مولنبيك، الضاحية سيئة السمعة بغرب بروكسل، حيث يعتقد أن عددا من منفذي هجمات باريس وبروكسل كانوا يعيشون.

وقرر قاض عدم تمديد فترة احتجاز الاشخاص الأربعة ، وتم إطلاق سراحهم.

ويشار إلى أن أوروبا شهدت عدة هجمات إرهابية خلال الثلاثة أعوام الماضية، تشمل تفجيرات منسقة و إطلاق نار في باريس في نوفمبر 2015 ، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا، بالإضافة إلى هجوم بسيارة في نيس في يوليو 2016 مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وكانت العاصمة البلجيكية قد تعرضت في مارس 2016 لهجمات انتحارية منسقة في مطار بروكسل وداخل محطة مترو أنفاق، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا.

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