أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس القناطر: 10 حدائق جاهزة لاستقبال مليون زائر في عيد الفطر

Google+ Print
رئيس القناطر: 10 حدائق جاهزة لاستقبال مليون زائر في عيد الفطر رئيس القناطر: 10 حدائق جاهزة لاستقبال مليون زائر في عيد الفطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن حدائق ومتنزهات المدينة جاهزة لاستقبال مليون زائر للاحتفال بعيد الفطر المبارك، من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف النقيدي، لـ"التحرير"، أن 10 حدائق كبرى جاهزة لاستقبال الزائرين مجانا للاحتفال بعيد الفطر، معلنًا رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات المدينة استعدادًا للعيد.

شاهد أيضا

من جانبها، أكدت مديرية الصحة أنه تم الانتهاء من الخطة الصحية خلال العيد، إذ تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، ومضاعفة عدد الأطقم الطبية، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ والتنسيق، مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات في أماكن الاحتفالات والحدائق العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري