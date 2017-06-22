رئيس القناطر: 10 حدائق جاهزة لاستقبال مليون زائر في عيد الفطر

التحرير

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قال رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن حدائق ومتنزهات المدينة جاهزة لاستقبال مليون زائر للاحتفال بعيد الفطر المبارك، من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف النقيدي، لـ"التحرير"، أن 10 حدائق كبرى جاهزة لاستقبال الزائرين مجانا للاحتفال بعيد الفطر، معلنًا رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات المدينة استعدادًا للعيد.

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من جانبها، أكدت مديرية الصحة أنه تم الانتهاء من الخطة الصحية خلال العيد، إذ تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، ومضاعفة عدد الأطقم الطبية، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ والتنسيق، مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات في أماكن الاحتفالات والحدائق العامة.