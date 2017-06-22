وزير النقل: لأول مرة تصنيع 30% من قطارات المترو محليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع عقد تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، والسفير الكوري الجنوبي بالقاهرة.

وقع عن الجانب المصري اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الكوري سونج تاك كيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيونداى روتيم.

وصرح وزير النقل بأن إجمالي سعر العقد يبلغ 317.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري شاملة كافة الضرائب والأعباء المالية، وأن العقد يمثل نصف القطارات المقرر تصنعيها وتوريدها، والتي تبلغ 64 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلي لتصنيع القطارات إلى حوالي 30%، مضيفا أن طول المرحلة الثالة يبلغ حوالي 17.7 كم و15 محطة والجزأين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم و10 محطات بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.