إحالة المسئولين عن معدات الوحدة المحلية بدمنهور للنيابة

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قررت نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، تحويل المسؤولين عن المعدات بقسم الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور للنيابة العامة، بتهمة الإضرار بالمال العام.

كان سعد غراب، رئيس مدركز ومدينة دمنهور، أفاد في مذكرة أنه اكتشف وجود معدات معطلة وخارج العمل وكانت معدة للتكهين بقسم الطرق بالوحدة المحلية، تتمثل في لودر 1007 معد للتكهين ومعطل من عام 2011، وتتخذ إجراءات شراء بديل عنه (لودر جديد)، مقدر له مبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه، وهراس 2 حجر "مهمل ومعطل"، على عكس الحقيقة، مؤكدا أن تلك المعدات أجرت عمرة صيانة وإصلاح ودخلت سير العمل.

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وطالب غراب في مذكرته بالتحقيق مع المتسببين في تكهين المعدات وبناء عليه قررت المحافظ بإحالتهم للنيابة.