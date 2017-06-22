مقتل 12 مسلحا من الحوثيين واصابة 20 آخرين في معارك شرقي اليمن

صنعاء (د ب أ)

قتل 12 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، وجرح 20 آخرون، في معارك مع قوات الجيش الحكومي مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة شبوة، 474 كم شرق صنعاء .

وقالت مصادر في الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في مواقع بمديرية عسيلان، بعد محاولة تسلل "المليشيات" إلى مواقع الجيش والمقاومة الشعبية.

واضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش من خلال استهداف تعزيزات للمليشيات في تلك المنطقة بسلسلة غارات جوية، أوقعت قتلى وجرحى ودمرت آليات عسكرية لهم.

واكدت المصادر، تصدي قوات الجيش لهجوم الحوثيين وقوات صالح، مشيرة في الوقت ذاته إلى إصابة اثنين من قواتها.

وتسيطر القوات الحكومية "الشرعية" على معظم المناطق في محافظة شبوة النفطية، في حين لا يزال الحوثيون والقوات الموالية لهم يتواجدون في عدة مناطق بمديريتي عسيلان وبيحان.