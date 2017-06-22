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الزراعة: لجان رقابية لرصد توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة في عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

الزراعة: لجان رقابية لرصد توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة في عيد الفطر

06:21 م الخميس 22 يونيو 2017

الزراعة: لجان رقابية لرصد توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة في عيد الفطر

كتب-أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف اللجان الرقابية لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بدءً من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعي المصري على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات الزراعية، إن الوزارة شكلت غرف عمليات بالوزارة لمتابعة خطة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، لافتًا إلى ضرورة ضبط منظومة التوزيع ومحاصرة المتلاعبين ،وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيت المناسب .

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية، أنه تقرر صرف المخصصات السمادية لزراعات المحصول الصيفى دفعة واحدة، بدلا من صرفها على أكثر من دفعة بعد ظهور حالات تكدس للأسمدة فى الجمعيات الزراعية خلال الأيام الماضية ، مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة بإجراءت معاينة على تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث من بعض أصحاب الحيازات.

وخصصت الوزارة الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقي أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

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