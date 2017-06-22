تعرف على الرقم القياسي لأندية «الليجا» في تاريخ الانتقالات

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يشهد موسم الانتفالات الحالي صراعًا شرسًا، في ظل رغبة الأندية الكبيرة، في تدعيم صفوفها للحفاظ على مستواها في المنافسة على البطولات، ويعد نادي ريال مدريد الإسباني بطل الليجا ودوري أبطال أوروبا، الأبرز في هذا الصراع، في ظل رغبته بضم الدولي الفرنسي كيلبان مبابي، جوهرة موناكو، الذي سيكسر الرقم القياسي العالمي في الانتقالات.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، يشهد الميركاتو صراعًا شرسًا بين تشيلسي، ومانشستر يونايتد، لضم ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، كما يرغب ليفربول في ضم الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع ساوثهامتون، الذي تقدر قيمته نحو 60 مليون جنيه استرليني، كما أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يسعى لضم كايل ووكر الظهير الأيمن لتوتنهام، بعد استغناءه عن ظهيريه الأرجنتيني باولو زباليتا، والفرنسي جايلي كليشي.

وشهدت فترت الانتقالات الصيفية الماضية كسر مانشستر يونايتد الرقم العالمي في الإنتقالات، بضمه للفرنسي بول بوجبا، من صفوف يوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 مليون يورو، كما ضم حينها البيانكونيري الأرجنتيني جونزالو هيجواين، من صفوف نابولي، مقابل 90 مليون يورو.

من جانبها استعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الرقم القياسي لأندية الليجا في الميركاتو:

- ريال مدريد: كريستيانو رونالدو مقابل 96 مليون يورو.

- برشلونة: نيمار مقابل 88 مليون يورو.

- أتليتكو مدريد: رادميل فالكاو مقابل 45 مليون يورو.

- إشبيلية: ألفارو نيجريدو مقابل 15 مليون يورو.

- ريال سوسيداد: آسير إياراميندي مقابل 16 مليون يورو.

- أتليتك بيلباو: ريبيرتو ريوس مقابل 11 مليون يورو.

- إسبانيول: ليو بابتيستاو مقابل 7 مليون يورو.

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- فياريال: إنيس أونال مقابل 15 مليون يورو.

- سيلتا فيجو: كاتانها مقابل 12 مليون يورو.

- إيبار: ألكسندر ترافييسو "نانو" مقابل 3.2 مليون يورو.

- مالقا: سانتي كازورلا مقابل 23 مليون يورو.

- ديبورتيفو ألافيس: دانيال توريس مقابل 3 مليون يورو.

- فالنسيا: رودريجو مورينو مقابل 30 مليون يورو.

- لاس بالماس: فلوريس مقابل 3.6 مليون يورو.

- ريال بيتيس: دينيلسون مقابل 30 مليون يورو.

- ديبورتيفو لاكرونيا: سيرجيو مقابل 16 مليون يورو.

- ليجانيس: ديميتريوس سيوفاس مقابل 2.5 مليون يورو.

- سبورتنيج خيخون: تروتا مقابل 2 مليون يورو.