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بالفيديو.. حازم إمام: «إيناسيو متحامل على أيمن حفني ولازم حد يكلمه»

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بالفيديو.. حازم إمام: «إيناسيو متحامل على أيمن حفني ولازم حد يكلمه» بالفيديو.. حازم إمام: «إيناسيو متحامل على أيمن حفني ولازم حد يكلمه»

التحرير

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علق حازم إمام، نجم نادي السابق، على هزيمة الفريق الأبيض أمام اتحاد العاصمة بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قائلًا: «كل أهداف الزمالك بقت كرات عرضية بس، اللعب من العمق ما بقاش موجود».

وأضاف «إمام» خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج ساعة » الذي يقدمه عبر إذاعة راديو هيتس، أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المديرالفني للزمالك، متحامل بشكل كبير على أيمن حفني، بحجة أنه لا يجيد الدفاع، معلقًا «ممكن يلعب ربع ساعة، لكن ما يبقاش برة الفرقة كده على طول، ومفيش حد عارف يلعب الدور بتاعه، لازم حد يقول لإيناسيو إن أيمن حفني بيهاجم كويس».

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