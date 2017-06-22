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الزراعة: مستمرون في توزيع "العِجلات العشِار" على المرأة الريفية المعيلة

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مصراوي Masrawy

الزراعة: مستمرون في توزيع "العِجلات العشِار" على المرأة الريفية المعيلة

06:02 م الخميس 22 يونيو 2017

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في مشروع توزيع "العجلات العِشار" على المرأة الريفية المعيلة بالقرى المختلفة في محافظات الجمهورية، للمساهمة في النهوض بها ورفع العبء عن كاهلها.

وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، أنه تم تسليم المنظمة حوالي ٦٦ رأس ولدات في أعمار وأوزان مختلفة، من ناتج العجلات التي تم توزيعها على النساء المعيلات بمحافظة الشرقية، تمهيداً لتسليمهم إلى جمعية المنايف لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم دفعتين جديدتين بعد عيد الفطر المبارك من محافظتي الشرقية وقنا، حتى يتم تسليم عجلات إلي مستفيدات جدد.

وأشار البنا إلى أن المشروع يساهم في الأساس في تعزيز دور المرأة الريفية، والنهوض بمستوى معيشة المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ورفع العبء عن كاهلهم، كذلك التشجيع على الإنتاج، وهو الأمر الذي يساهم أيضا في النهوض بالثروة الحيوانية في وتنميتها.

وأكد البنا على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مصر لإحداث التنمية الزراعية الشاملة، وتنمية الريف المصري، والتيسير على الأسر والفئات الأكثر إحتياجاً خاصة في المناطق النائية والمهمشة، من خلال عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تتم بين الجانبين، خاصة في المناطق النائية وصعيد مصر.

ولفت إلى أن علاقة التعاون بين الوزارة والمنظمة قوية وأن هناك عدد كبير من مشروعات التعاون المشترك والبرامج التنموية التي يجري تنفيذها بين الجانبين حالياً.

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