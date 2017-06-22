الوفد: تعيين اللواء صلاح عقيل قائما بأعمال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب

كتبت-مروة شوقي:

كشف حزب الوفد، أن تكليف اللواء صلاح عقيل بأعمال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جاء بصفته أحد نواب رئيس الهيئة البرلمانية الأربعة المنتخبين بتصويت سري بمعرفة الحزب، وهم النائب طلعت السويدي والنائب أحمد السجيني والنائب هاني أباظة بالإضافة إلى النائب صلاح عقيل.

وأشار الوفد، في بيان صحفي، الخميس، أنه طبقا لقرار الهيئة العليا الذي صدر أمس الأربعاء، الذي ينص على عدم الجمع بين رئاسة الهيئة البرلمانية وعضوية هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب، فإن عقيل هو الوحيد الذي ينطبق عليه قرار الهيئة العليا من بين نواب رئيس الهيئة البرلمانية الأربعة والذين تم انتخابهم بالتصويت السري.

وأضاف: "بناءً على ما سبق فإن رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي أصدر قرارًا بتكليف عقيل رئيسًا للهيئة البرلمانية تطبيقًا لقرار الهيئة العليا واعتباره منتخبًا من الهيئة البرلمانية ذاتها".

وأكد أن تكليف رئيس الهيئة البرلمانية اعتبارا من اليوم الخميس، وكلف رئيس الوفد الشؤون الإدارية بالحزب بإخطار مجلس النواب بهذا القرار.

يذكر أن رئيس الهيئة البرلمانية الجديد للوفد لا يشغل أي منصب في هيئات مكاتب لجان مجلس النواب، بينما يشغل النائب طلعت السويدي منصب رئيس لجنة الطاقة والبترول، ويشغل المهندس أحمد السجيني منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويشغل اللواء مهندس هاني دري أباظة منصب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى المستشار بهاء ابوشقة والذي يشغل يتولي رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس.