بينها "إهانة الرئيس".. النيابة توجه 3 اتهامات لـ"كمال خليل"

كتب – محمود السعيد:

بدأت نيابة النزهة الجزئية، برئاسة المستشار شريف معتز، اليوم الخميس، التحقيق مع القيادي العمالي كمال خليل، في اتهامه بالدعوة للتظاهر.

ووجهت النيابة لـ"خليل" 3 اتهامات هي إهانة رئيس الجمهورية، والدعوة للتظاهر والتحريض، ونشر إشاعات كاذبة"، وذلك في المحضر رقم 10365 لسنة 2017.

ويتولى الدفاع عن كمال خليل أمام نيابة النزهة، المحامون خالد علي ومحمد حنفي ومختار منير.

وكشف المحامي خالد علي، أن الأحراز المضبوطة بقضية كمال خليل، منشورات على موقع "فيس بوك" وجهاز "لا بتوب".

وألقت قوات الأمن القبض على كمال خليل، فجر اليوم الخميس، من منزله.

وشارك "خليل" قبل أيام في اعتصام رمزي للصحفيين داخل نقابتهم، احتجاج على تمرير البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، كما شارك في مسيرة بوسط القاهرة انطلقت من الحزب المصري الديمقراطي، وتم ضبطه والإفراج عنه لاحقا.