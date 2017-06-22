الحكومة تخصّص 4 آلاف فدان لإنشاء مجمع عالمي لانتاج الأملاح من بحيرة قارون

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على التصريح باستغلال مساحة 4 آلاف فدان تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك إنشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للاسماك.

كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والاسكان تحت مسمى حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة، وذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لاوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يساهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع الاخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية.

ووافق المجلس أيضًا على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءً من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى.

كما وافق مجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها.