أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة تخصّص 4 آلاف فدان لإنشاء مجمع عالمي لانتاج الأملاح من بحيرة قارون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تخصّص 4 آلاف فدان لإنشاء مجمع عالمي لانتاج الأملاح من بحيرة قارون

05:43 م الخميس 22 يونيو 2017

الحكومة تخصّص 4 آلاف فدان لإنشاء مجمع عالمي لانتاج الأملاح من بحيرة قارون

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على التصريح باستغلال مساحة 4 آلاف فدان تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك إنشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للاسماك.

كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والاسكان تحت مسمى حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة، وذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لاوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يساهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع الاخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية.

ووافق المجلس أيضًا على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءً من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى.

كما وافق مجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة والتجارة الداخلية لاستخدامها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المصيلحي: انتهاء موسم توريد القمح بنجاح وسداد 13 مليار جنيه للمزارعين والفلاحين

    المصيلحي: انتهاء موسم توريد القمح بنجاح وسداد 13 مليار جنيه للمزارعين

    أخبار
  • مصدر ​بالتموين: 11 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات البطاقات

    مصدر ​بالتموين: 11 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات البطاقات

    أخبار
  • التموين: صرف 93% من مقررات شهر يونيو الجاري

    التموين: صرف 93% من مقررات شهر يونيو الجاري

    أخبار
  • وفد من

    وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي

    أخبار

إعلان

9cd46ef5a0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار