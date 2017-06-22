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التموين تعلن توحيد الأسعار .. وزيادة 2 جنيه في السكر والزيت داخل البطاقة

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التموين تعلن توحيد الأسعار .. وزيادة 2 جنيه في السكر والزيت داخل البطاقة التموين تعلن توحيد الأسعار .. وزيادة 2 جنيه في السكر والزيت داخل البطاقة

التحرير

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بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح بزيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية بنحو 29 جنيه لتصبح حصة الفرد من 50 جنيه بدلا من 21 جنيه قررت وزارة التموين رفع سعر الزيت والسكر 2 جنيه ليصبح سعر كيلو السكر نحو 10 جنيه والزيت بنحو 14 جنيه.

ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن ما تم اتخاذه هو بهدف توحيد الأسعار فى محاولة من الوزارة للقضاء على السوق السوداء، بحسب اتفاق مع وزارة المالية قبل القرارات الجديدة.

وأكد رمضان لـ "التحرير" على أن زيادة 4 جنيه على الأسعار لن يؤثر كثيرا على المواطن الذي ارتفعت حصته بعد تلك الزيادة لنحو 25 جنيه لكنه سيكون له دور كبير في ضبط الأسواق.

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وأضاف مستشار التموين أنه مع الزيادة الأخيرة ستزيد حصة المواطن من الزيت والسكر بما يعادل الضعف أو أكثر قليلا ، لافتا أن توحيد السعر سيعود بمردود ايجابي على الأسواق والمواطنين أنفسهم وسيغلق الباب تماما أمام أى تلاعب قد يحدث في المقرارات التموينية ولن يجعل هناك مبرر لطرحها بالسوق السوداء بعد توحيد سعرها بالسوق الحر، حسب قوله.

 

 

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التحرير

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