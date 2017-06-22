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الشرطة البريطانية: ضحية هجوم مسجد لندن مات متأثرا بعدة إصابات

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية: ضحية هجوم مسجد لندن مات متأثرا بعدة إصابات

05:34 م الخميس 22 يونيو 2017

الشرطة البريطانية: ضحية هجوم مسجد لندن مات متأثرا بعدة إصابات

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ):

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أن رجلا 51 عاما ضحية هجوم الدهس الإرهابي، الذي وقع يوم الاثنين الماضي واستهدف مسلمين قرب مسجد بشمال لندن، توفي متأثرا بعدة إصابات،حسبما أظهر فحص جثته.

وأسفر الهجوم الذي استهدف مسجد "فينسبري بارك" عن إصابة 10 أشخاص آخرين، ونفذ الهجوم رجل، 47 عاما، دهس بشاحنة مصلين كانوا غادروا المسجد لتوهم عقب صلاة القيام.

وقالت شرطة العاصمة إنه بفحص جثة مكرم علي، وهو رجل يقيم بالمنطقة ولد في بنجلاديش، بعد الوفاة يوم الاثنين الماضي أظهرت "النتائج الأولية أن السيد علي توفي جراء إصابات متعددة".

وينفي فحص الجثة بعد الوفاة نهائيا التخمينات حول أن الضحية علي، الذي كان جالسا على الرصيف يتلقى الرعاية الطبية عندما كسرت الشاحنة ساقاه، مات بسبب نوبة قلبية قبل أن تصدمه الشاحنة.

واتهمت الشرطة سائق الشاحنة بالقتل والإرهاب.

وانتقل علي من بنجلاديش إلى بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي عندما كان طفلا، وهو متزوج ولديه ستة أولاد وحفيدين.

وقالت أسرة علي في بيان عبر الشرطة: "كان والدنا رجلا محترما هادئا".

وأضاف البيان: "لم ينخرط في الجدال السياسي أو الاجتماعي، وبدلا من ذلك كان يطمئن ويستمتع بقضاء الوقت مع زوجته وأولاده وحفيديه، وكان مستعدا دوما لإطلاق مزحة طريفة عندما لا يكون ذلك متوقعا".

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