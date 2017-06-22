ياسر عبد العزيز: "الجزيرة" خدعت الكثيرين.. وفقدت قدرتها على تجاوز أزمتها الحالية

كتبت - هاجر حسني:

علق ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، على الحقائق التي كشفها مراسلو قناة الجزيرة السابقين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قائلًا إن "هذه الحقائق جاءت تأكيدًا لما تم اكتشافه مبكرًا من عن خداع قناة الجزيرة".

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"مصراوي"، أن القناة خدعت الكثيرين في بداية ظهورها لكن سرعان ما ظهرت أهدافها الحقيقية، موضحًا أن القناة لم تكن تستعين بمتخصصين ومحللين محترفين، واعتادت الكيل بمكيالين في تحليلاتها، ودأبت القناة على إشاعة الفوضى والعنف.

وأشار إلى أن شعبية القناة ستقتصر فيما بعد على الداعمين للخط السياسي الإخواني والقطري، قائلًا إن القناة فقدت احترامها وقدرتها على تجاوز أزمتها الحالية.

وعقد اثنان من العاملين السابقين في "الجزيرة" القطرية مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، تحت عنوان "محاكمة قناة الجزيرة" للكشف عن القضية التي رفعوها على القناة، وكيف ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون إطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.

ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.​