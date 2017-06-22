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مصور الجزيرة السابق يطلب العفو الرئاسي عنه: "لم أر أولادي​ منذ 4 سنوات"

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مصراوي Masrawy

مصور الجزيرة السابق يطلب العفو الرئاسي عنه: "لم أر أولادي​ منذ 4 سنوات"

05:25 م الخميس 22 يونيو 2017

كتبت- عايدة رضوان:

طالب محمد فوزي، مصور قناة الجزيرة الإنجليزية السابق، الرئيس عبد الفتاح بالعفو الرئاسي عنه حيث صدر ضده حكم بالسجن غيابيًا في قضية "خلية ماريوت" الشهيرة، قائلًا: "لا أطلب سوى العفو الرئاسي كي أتمكن من العودة لبلدي".

وأضاف فوزي: "لم أر أولادي أو بيتي أو أهلي منذ 4 سنوات، رغم أنني لم أقترف أي خطأ".

وتابع: " كنت أتمنى أن احتفل مثل باقي المصريين بتنصيب الرئيس السيسي، ولكنني احتفلت في البرازيل، بعد أن انتخبت الرئيس السيسي في السفارة المصرية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اثنان من العاملين السابقين في "الجزيرة" القطرية مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأميركية واشنطن للكشف عن القضية التي رفعوها على القناة، وكيف ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في ، دون اطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.

ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.

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مصراوي Masrawy

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