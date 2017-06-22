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الأهلي يتعاقد مع عبدالله عبدالسلام لدعم فريق الطائرة

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الأهلي يتعاقد مع عبدالله عبدالسلام لدعم فريق الطائرة الأهلي يتعاقد مع عبدالله عبدالسلام لدعم فريق الطائرة

التحرير

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مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على النشاط الرياضي أعلن التعاقد مع عبدالله عبدالسلام لاعب الكرة الطائرة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وحضر اللاعب الى مقر النادي عصر اليوم الخميس، للتوقيع على عقود الإنضمام الى الفريق بشكل رسمي، بعد أن أنهى كافة إجراءات الإنتقال.

وأكد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، إن التعاقد مع عبدالله عبدالسلام خطوة هامة في إطار تدعيم الفريق من أجل المنافسة على كل البطولات، في الموسم الجديد.

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وأوضح مصيلحي إن عبدالسلام أحد أبناء النادي، وسبق له اللعب بقميص الفريق، وأنه سوف يسهم في منافسة الفريق على الفوز بكل البطولات، متمنيا أن يحالفه التوفيق في الفترة القادمة.

وأشار الى أن الفريق مقبل على موسم في غاية القوة، بعد أن توج الفريق في الموسم الماضي بلقب بطولة أفريقيا في تونس، ويرغب في الفوز باللقب القادم إلى جانب لقبي الدوري والكأس

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التحرير

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