«أزارو»: طموحاتي مع الأهلي بلا حدود.. وتمنيت اللعب مع أبو تريكة

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

استطاع وليد أزارو مهاجم الأهلي الجديد، أن يلفت إليه الأنظار بشدة بعد أن تألق مع فريقه المغربي الدفاع الحسني الجديدي، وبات خلال فترة زمنية قصيرة واحدًا من أفضل المهاجمين في الدوري المغربي، وهو ما دفع مسؤلي القلعة الحمراء إلى التعاقد معه، في صفقة كلفت خزينة الأهلي مليون و400 ألف دولار، وقد حضر اللاعب للقاهرة لإجراء الكشف الطبي واتمام إجراءات انتقاله للأهلي، وقد التقت التحرير بـ"أزارو" وكان لنا معه هذا الحوار..

هل أنهيت إجراءات الانضمام للأهلي رسميا؟

نعم كل شيء في المفاوضات انتهى سواء مع الأهلي أو بين الأهلي وإدارة نادي الدفاع الجديدي، والأمر الآن متوقف عند توقيع الكشف الطبي فقط الذي سأخضع له خلال الساعات القادمة، وبعده سأقوم بالسفر إلى المغرب لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة، تمهيدًا لنقل إقامتي للقاهرة والانضمام لتدريبات الفريق بشكل رسمي.

ما هو شعورك مع أول يوم لك في النادي الأهلي؟

أشعر بالفخر لوجودي في هذا الكيان الكبير الذي يتشرف أي لاعب بالانضمام له، وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق ولطموحات الجماهير والجهاز الفني في كل مكان.

وهل كنت تمتلك عروضا أخرى بخلاف عرض الأهلي؟

نعم.. كانت لدي عروض من فرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكيا وعروض أخرى خليجية.

لماذا فضلت الانضمام للأهلي رغم وجود الكثير من العروض الأوروبية التي تلقيتها؟

الأهلي نادٍ كبير.. وبمنتهى الأمانة هو أكبر أندية القارة الإفريقية واللعب لـ«الأحمر» وبقميص نادي القرن الإفريقي لا يقل أبدًا عن أي من العروض الأوربية التي تلقيتها مؤخرا.

تردد أن « رينارد» مدرب المنتخب نصحك بضرورة اللعب في أوروبا.. ما حقيقة ذلك؟

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كما قلت أنت.. «هيرفي رينارد» هو مدير فني للمنتخب الوطني، وله فقط دور في النصيحة ولكني أنا صاحب الاختيار.. وهو رجل محترف يعرف دوره جيدًا ويجيد تحديد اختصاصاته.

وماذا عن طموحاتك مع الأهلي خلال المرحلة القادمة؟

طموحاتي مع الأهلي ليس لها حدود.. فأنا من اليوم الأول في النادي أؤكد أنني سأقاتل للمساهمة في الحصول على كل البطولات مع الأهلي خلال المرحلة القادمة.

هل حددت القميص الذي سوف ترتديه؟

حتى الآن لم أحدد رقم القميص .. ولا أعلم أي الأرقام المتاحة في الفريق، ولكن هذا الأمر لن يؤثر عليّ كثيرا.

من هم أبرز المهاجمين الذين تتمنى أن تكون في شهرتهم في الأهلي؟

محمد أبو تريكة.. فهو الأفضل والأشهر بالنسبة لي ولنا جميعا في إفريقيا والمحيط العربي.. وأنني بمنتهى الأمانة أعلم أن هناك لاعبين عالميين تمنوا اللعب بجوار أبو تريكة.

وهل تتمنى أن يكون الأهلي هو بوابتك نحو تجربة احترافية عالمية؟

إطلاقا … فالآن تركيزي كله مع الأهلي، والاجتهاد فقط وإثبات أني على قدر هذه الثقة من الجماهير والجهاز الفني للفريق.

وما الرسالة التي توجهها لجماهير الأهلي الآن؟

أنا سعيد للغاية بالوجود هنا وبين هذه الجماهير العظيمة، وسأقاتل لأثبت جدارتي بهذه الثقة وردود الفعل المميزة التي أطلقتها الجماهير نحوي منذ انضمامي للقلعة الحمراء.

ماذا تعرف عن الدوري والكرة في مصر؟

لا أعرف الكثير، ولكني أتابع المباريات الكبرى في مصر خصوصا التي يكون الأهلي طرفا بها.

هل بالفعل كنت لاعبا هاويا حتى من الموسمين الماضيين؟

نعم هذه المعلومة حقيقية.. ولكن لا أنظر لهذا بجانب سلبي.. فمنذ سنتين كنت لاعبا هاويا.. وأصبحت لاعبا اليوم في النادي الأهلي، بالاجتهاد والسعي الدائم على التطوير.. ولعل الاستمرار على هذا النحو يمنحني المزيد من التقدم في المستقبل القريب.